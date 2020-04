WRC: Rali do Japão continua a preparação para receber mundial

O Rali do Japão continua a trabalhar na preparação para a ronda do Mundial de Ralis (FIA WRC). Com data prevista para novembro, de 19 a 22, os organizadores já publicaram algumas directrizes sobre o rali.

Já oficializaram o percurso, que é composto por 19 especiais, num total de 310 quilómetros. O programa inclui cinco super especiais, três no sábado e duas no domingo. A super especial no Expo Park será realizada por três vezes.