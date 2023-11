WRC, Rali do Japão: carro zero parado no troço e muita confusão | AutoSport

Depois de regressar ao WRC após um longo hiato, os organizadores japoneses ainda não dominam por completo todas as nuances de gerir uma prova do WRC e quando os acontecimentos são mais complicados as suas dificuldades saltam ainda mais à vista. É um processo, a aprendizagem, mas neste rali passou-se um caso estranho, quando na PE2 , Thierry Neuville se deparou com um carro de segurança parado no troço. Ao vê-lo, o belga parou brevemente antes de ultrapassar o carro e depois fez o resto do troço em modo estrada. Depois também Takamoto Katsuta, Ott Tanak e Esapekka Lappi pararam, depois de já terem começado o troço.

Neuville, Katsuta, Lappi e Tanak obtiveram tempos nocionais após serem afetados pelo incidente.

A FIA investigou o sucedido e revelou que a razão do carro de segurança no troço se deveu a espectadores num local perigoso, mas ficaram dentro do troço, parados, e a especial arrancou.

Quando Neuville parou, foi aí que surgiu a bandeira vermelha para todos os carros que já estavam no troço. A FIA voltou a investigar para verificar se os protocolos de segurança foram respeitados, pois um carro zero parado no meio do troço não é algo que possa suceder.