WRC, Rali do Japão: carro civil ‘anula’ especial

O Rali do Japão foi palco de um incidente inesperado durante a PEC12, que foi cancelada devido a questões de segurança. Um veículo não autorizado invadiu a linha de partida, bloqueando o caminho do piloto da Toyota, Elfyn Evans, e forçando a organização a interromper imediatamente a especial.

A invasão do veículo ocorreu deu-se junto da linha de partida do troço com Elfyn Evans a ser confrontado com uma carrinha no troço, avisou os comissários e estes garantiram de imediato a segurança no local.

A FIA e o WRC emitiram um comunicado confirmando o incidente e o cancelamento da especial, ressaltando que as autoridades locais iniciaram uma investigação para identificar as causas e os responsáveis pelo ocorrido.

O incidente não é isolado. O Rali do Japão já enfrentou problemas semelhantes no passado, destacando a necessidade de medidas de segurança mais rigorosas para evitar que veículos não autorizados acedam a áreas restritas durante as competições num caso que reforça a importância de um planeamento eficiente em eventos deste tipo.