WRC: Rali do Japão cancelado, Rali de Monza deve avançar | AutoSport

Tal como se esperava o Rali do Japão foi cancelado,e será o Rali de Monza que deverá ocupar o seu lugar, tal como já sucedeu o ano passado. Os responsáveis do WRC já estavam preparados para esta decisão há muito e desta feita estão bem melhor preparados para as contingências que vão surgindo.

Depois do WEC, MotoGP e a Fórmula 1 terem sido cancelados agora é a vez do WRC. Basicamente, já era esperado. A realização dos Jogos Olímpicos deu um pouco de esperança, mas nesse caso os japoneses cederam o que já não sucedeu neste caso.