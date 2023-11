WRC, Rali do Japão: acidentes, condições difíceis e Elfyn Evans na frente… | AutoSport

Num troço com muita chuva e com condições muito complicadas, já houve várias equipas com problemas. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a especial 4.0s na frente de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a perder 20.8s no terceiro lugar. Para que se perceba como o mau tempo afetou os concorrentes, o quarto tempo foi feito por Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksson (Škoda Fabia RS Rally2)m que bateram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) por 5.5s. Sexto posto para Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) na frente de Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) que perderam quase minuto e meio e só foram cuidadosos.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) e Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) saíram todos de estrada no mesmo sítio. Fourmaux e Sordo já não vão a lado nenhum, Katsuta fez o resto do troço em modo elétrico depois do pião e de um impacto ter danificado o motor. O troço foi interrompido depois do acidente de Dani Sordo.

