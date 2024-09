WRC, Rali do Chile: um shakedown para poupar pneus

Com um Shakedown de quase sete quilómetros no arranque do Rali do Chile, a primeira preocupação das equipas é poupar pneus. Foi, como se diz na gíria, a primeira bola a sair do saco. Não é habitual provas-teste tão extensas, e tendo em conta a abrasividade da grande maioria dos pisos deste Rali do Chile, poupar pneus pareceu prudente a toda a gente.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) foram os mais rápidos na frente de

Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (Ford Puma Rally1) com Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) em terceiro na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid),

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid), Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid), com os ‘reis’ da poupança dos pneus, Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) a ficarem atrás de um Rally2.