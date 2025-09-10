WRC, Rali do Chile: tudo o que precisa de saber

Depois da estreia bem-sucedida do Rali do Paraguai, o Campeonato do Mundo de Ralis mantém-se na América do Sul para a 11.ª ronda da temporada de 2025: o Rally Chile. A cidade de Concepción volta a receber a prova, que assinala a sua quarta presença no calendário (2019, 2023 e 2024).

Um total de 49 equipas irá enfrentar as 16 classificativas e os 306,76 km cronometrados. O líder do campeonato, Elfyn Evans (Toyota), parte à frente com nove pontos de vantagem, seguido do seu colega Kalle Rovanperä, vencedor no Chile em 2024. Oito vezes campeão mundial, Sébastien Ogier chega motivado após a vitória no Paraguai. Já Ott Tänak, duplo vencedor da prova e primeiro não-Toyota na lista, procura recuperar os 18 pontos que o separam do comando.

Na WRC2, Oliver Solberg poderá sagrar-se campeão caso vença em território chileno.

Fast Facts

Tänak procura o triplo: o estónio é o mais bem-sucedido no Chile com duas vitórias (2019, 2023) e pode tornar-se o primeiro a triunfar por três marcas diferentes.

Força local: o Chile é o país mais representado, com 14 pilotos e 10 navegadores. Alberto Heller alinha em Rally1, enquanto o irmão Pedro corre em WRC2.

Título em jogo: Oliver Solberg pode garantir o WRC2 caso vença.

Top 10 ainda por alcançar: nenhuma dupla chilena entrou até hoje no top 10; Emilio Rosselot foi 11.º em 2024.

Ordem de estrada crucial: a prova nunca foi vencida por quem abriu a estrada; a melhor posição inicial de um vencedor foi 3.º (Tänak, 2019).

Superfície e pneus

O Rally Chile BIOBÍO é conhecido pela dureza dos seus troços em gravilha, sobretudo nas plantações florestais. O piso compacto, mas abrasivo, torna a gestão de pneus vital, sobretudo em condições secas. A visibilidade pode ser afetada pelo nevoeiro cerrado, enquanto os primeiros carros enfrentam sempre o desafio da limpeza da estrada.

Pneus disponíveis

RC1: Dynapro R213W WRC3 (duro) – máx. 24-28; Dynapro R213W WRC7 (macio) – máx. 12-16.

RC2/RC3: Dynapro R213 WRC3 (duro) – máx. 22-26; Dynapro R213 WRC7 (macio) – máx. 8-12.

História do rali

O Rally Chile BIOBÍO nasceu em 2018 como evento candidato, integrando o WRC pela primeira vez em 2019. Nesse ano, Tänak venceu de forma convincente, Ogier superou Loeb por 7,1s e Thierry Neuville sofreu um violento acidente.

A edição de 2020 foi cancelada e a pandemia atrasou o regresso até 2023, quando Tänak voltou a vencer, desta vez com a M-Sport. Em 2024, Kalle Rovanperä quebrou a hegemonia do estónio e triunfou ao volante do Toyota GR Yaris Rally1.

Vencedores anteriores:

2024: Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen (Toyota)

2023: Ott Tänak / Martin Järveoja (Ford)

2019: Ott Tänak / Martin Järveoja (Toyota)

Pilotos a seguir

Adrien Fourmaux (Hyundai): esteve perto do pódio no Paraguai e pode beneficiar de uma posição inicial favorável.

Alberto Heller (M-Sport Ford): o herói local regressa ao Rally1 após dois anos e conta com forte apoio do público.

Oliver Solberg (Toyota, WRC2): pode fechar o campeonato e chega com a confiança de uma temporada consistente.

Key Stage

SS9/12 María Las Cruces (28,31 km)

A especial mais longa da prova, disputada no sábado, será decisiva. Em 2023, castigou os Toyota com elevado desgaste de pneus e é também lembrada pelo acidente de Neuville em 2019. Combina zonas rápidas e fluídas com secções técnicas e estreitas, sendo particularmente traiçoeira no final, quando a descida íngreme exige máxima precisão de travagem.

Itinerário (hora de Portugal continental e Madeira)

Quinta-feira, 11 setembro

Shakedown (6,79 km) – 13h01

Sexta-feira, 12 setembro

SS1 Pulperia 1 (19,72 km) – 12h15

SS2 Rere 1 (13,34 km) – 13h10

SS3 San Rosendo 1 (23,32 km) – 14h01

SS4 Pulperia 2 (19,72 km) – 18h41

SS5 Rere 2 (13,34 km) – 19h36

SS6 San Rosendo 2 (23,32 km) – 20h27

Sábado, 13 setembro

SS7 Pelún 1 (15,65 km) – 13h07

SS8 Lota 1 (25,64 km) – 14h01

SS9 María Las Cruces 1 (28,31 km) – 15h05

SS10 Pelún 2 (15,65 km) – 19h07

SS11 Lota 2 (25,64 km) – 20h01

SS12 María Las Cruces 2 (28,31 km) – 21h05

Domingo, 14 setembro

SS13 Laraquete 1 (18,62 km) – 12h23

SS14 BíoBío 1 (8,78 km) – 13h35

SS15 Laraquete 2 (18,62 km) – 14h35

SS16 BíoBío 2 (8,78 km, Power Stage) – 17h15