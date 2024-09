WRC, Rali do Chile: Tempos nominais atribuem liderança a Elfyn Evans

Decisão do Diretor de Prova dá a Elfyn Evans a liderança durante a noite no Chile.

O piloto da Toyota Gazoo Racing passou a liderar o Rally Chile Bio Bío na manhã de sábado, depois de ter recebido um tempo ‘nocional’ atualizado para a especial de abertura do rali, com base no tempo que estabeleceu quando a especial foi repetida à tarde, tal como já estava previsto aquando da comunicação da organização da prova aquando da interrupção com bandeira vermelha a PEC1.

O seu rival da Hyundai, Ott Tänak, tinha inicialmente uma pequena vantagem de 0,4 segundos depois do final do dia de sexta-feira, mas a decisão devolveu a liderança a Evans, com uma margem de exatamente três segundos a separar os dois.

A decisão foi anunciada através de uma notificação na sexta-feira à noite, após receber um pedido da equipa Toyota de Evans para considerar a redistribuição dos tempos nocionais que receberam pela especial interrompida da manhã. Após uma análise mais aprofundada, o companheiro de equipa Sami Pajari e Adrien Fourmaux também receberam tempos atualizados, mas nenhum deles teve qualquer efeito na classificação geral.

