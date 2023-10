WRC, Rali do Chile, Richard Millener: “a equipa teve meses difíceis, mas demos ao Ott e ao Martin o que eles precisavam” | AutoSport

A M-Sport conseguiu algo com este triunfo no Rali do Chile que não conseguia desde 2018, vencer duas vezes no mesmo ano. E ainda faltam duas provas. Sabia-se que Ott Tanak seria um belo argumento para o conseguir, mas o carro não evoluiu como o estónio precisava, e por isso as coisas têm sido complicadas até aqui. Mas neste fim de semana, os astros alinharam-se e Tanak venceu, conquistando um merecido triunfo e arduamente conquistado, da qual todos na M-Sport se podem orgulhar. Para Richard Millener, Diretor da M-Sport Ford World Rally Team: “a equipa teve uns meses difíceis e todos trabalharam arduamente para tentar obter outra vitória. Estou muito contente por ver que este fim de semana foi compensador para todos eles. A determinação e a paixão de todos eles ajudaram-nos a dar ao Ott e ao Martin o que eles precisavam para garantir o lugar mais alto do pódio. É claro que não conseguiríamos alcançar este objetivo sem eles, por isso, parabéns pela fantástica demonstração da sua velocidade e perícia. Ott continua a mostrar que está entre os melhores do mundo. Demora muito tempo a chegar ao Chile, mas valeu mesmo a pena! Este fim de semana foram criadas memórias que nenhum de nós esquecerá tão depressa”.