WRC, Rali do Chile: quebra da suspensão foi motivo da saída de estrada de Teemu Suninen | AutoSport

Esapekka Lappi disse antes do Rali do Chile ir para a estrada que a fiabilidade do Hyundai i20 N Rally1 era um grande ponto de interrogação. E tinha razão. Mas não quanto ao seu carro, porque esse ‘problema’ foi auto infligido. Depois de uma grande prova, Teemu Suninen acabou fora de estrada, mas não por culpa própria, nem por causa do ataque de Thierry Neuville como inicialmente pensávamos, mas sim porque após um salto a suspensão dianteira direita partiu-se e o finlandês acabou fora de estrada. Muito azar, e totalmente imerecido, mas os ralis são mesmo assim e quem tinha razão era mesmo Lappi que estava “preocupado se o carro vai durar a prova inteira” O de Suninen ‘partiu’ mesmo no fim.