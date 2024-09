WRC, Rali do Chile: Quatro equipas em 12,2s…

Ott Tänak ultrapassou Elfyn Evans na última especial do dia de sexta-feira, mas a retificação dos tempos nominais colocou o piloto da Toyota com 3.0s de avanço para o estónio. A Direção de Prova reviu os tempos nominais da PEC1 e isso levou a alterações na classificação, ainda quatro equipas caibam, para já, em 12.2s.

Elfyn Evans começou o rali em segundo, ascendendo à liderança na PEC3, levando-a até final depois de revistos os tempos da PEC1. Já para Tanak, foi um dia de fortunas contrastantes para o estónio, que venceu todas as rondas do WRC anteriormente realizadas no Chile. Tänak teve dificuldades durante a manhã, ocupando o quinto lugar à hora do almoço, depois de se ter debatido com a falta de confiança e equilíbrio do seu Hyundai i20 Rally1 durante a primeira passagem pelas três especiais de terra a sul de Concepción. No entanto, as afinações na assistência rejuvenesceram o seu desempenho e ajudaram-no a ultrapassar o rival da Toyota na estrada, quedando-se depois a 3.0s depois da revisão de tempos.

Sébastien Ogier pareceu ser o mais rápido ao longo do primeiro dia. O francês venceu três troços e teria liderado o rali com quase 30 segundos de vantagem se não tivesse batido numa berma na PEC3, obrigando-o a parar e a mudar uma roda.

Thierry Neuville terminou em sexto a 33.3s da frente. O belga teve um arranque mais agressivo no Chile, mas lutou com a confiança na etapa da tarde, admitindo: “Estou um pouco perdido com as sensações, para ser sincero. Não me sinto natural neste momento.” O líder do campeonato, ao abrir a estrada, teve dificuldades com as condições de solta, mas ainda assim liderou o seu companheiro de equipa Esapekka Lappi por 5,8 segundos. “Não havia muito mais que eu pudesse fazer”, admitiu Neuville.

O bicampeão mundial Kalle Rovanperä completou os três primeiros, a 6,7 segundos de Evans no seu GR Yaris Rally1, embora também ele tenha manifestado frustrações depois de ter ultrapassado e batido num portão na PEC4. “Não me sinto confortável nestas estradas”, explicou Rovanperä.

“Quando está seco, não se adequa ao meu estilo de condução habitual. Estou a lutar muito com o carro e com a minha condução.”

De volta ao evento onde se estreou na primeira divisão no ano passado, Grégoire Munster teve o seu melhor desempenho da época, mas os danos nos pneus na última etapa fizeram-no cair para quinto, atrás do estreante da Toyota, Sami Pajari.

Apenas 1,4 segundos separavam os dois no final do dia, com Pajari a ficar atrás de Rovanperä por apenas 2,2 segundos.

Para os companheiros de equipa M-Sport Ford Puma Rally1 de Munster, foi um dia mais desafiante. Mārtiņš Sesks retirou o seu carro não híbrido durante a manhã, depois de ter batido numa berma e danificado dois pneus, quando tinha apenas uma roda sobresselente.

Adrien Fourmaux caiu de quarto para oitavo depois de incorrer numa penalização de tempo de um minuto por chegar atrasado à SS5. O atraso deveu-se a reparações na estrada, primeiro no seu alternador e depois num tubo de água.

Esapekka Lappi descreveu o seu desempenho como “um desastre de dia”. Fourmaux levou o seu Puma para casa em oitavo, logo à frente de Ogier, enquanto o líder do WRC2, Nikolay Gryazin, completou o top 10. O sábado será um verdadeiro teste à resistência e à gestão dos pneus, com seis troços que totalizam quase 140 km no itinerário.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

https://www.ewrc-results.com/results/85534-secto-rally-finland-2024/