WRC, Rali do Chile: Quarta vitória de Kalle Rovanperä em sete provas

Quarta vitória de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) em sete provas realizadas diz bem do que continua a ser capaz o bicampeão do Mundo de Ralis, que este ano optou por fazer um programa parcial de provas e não todo o campeonato.

Não há meios termos para o jovem finlandês, ou ganha, ou sai de estrada, tem problemas e desiste. Se o rali lhe corre de forma normal, ganha. E nem sequer fez uma grande exibição numa prova que confessou não ser muito do seu gosto porque o seu estilo de pilotagem não se adapta muito bem às estradas do Chile.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) continua sem conseguir ganhar e já lá vai quase um ano, depois do triunfo no Japão 2023, última prova do ano passado. Ainda se pensou pode lutar pelo título, a primeira parte do campeonato correu-lhe bem mesmo sem conseguir vencer, mas a partir de Portugal só conseguiu um 2º lugar na Polónia o que repetiu nesta prova em que só foi traído pelo nevoeiro, pois rodou numa altura em que este se intensificou e com isso passou de um avanço de 13.6s para um atraso de 15.1s para Rovanpera, e todos sabemos quão difícil é recuperar esse tempo ao finlandês em ‘meio-dia’.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) terminam no pódio, liderava no final do 1º dia, mas nunca tiveram andamento para os Toyota, que neste prova esteve imbatível. Fez o que podia, termina a fase de terra do WRC apenas com um triunfo na Sardenha, esteve bem em Portugal com o segundo lugar, mas com a sua classe perder tanto para o seu colega de equipa ‘diz’ que tem feito uma época pobre.

Mais informação quando possível

Tempos Online – CLIQUE AQUI