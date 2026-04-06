WRC: Rali do Chile ‘preocupado’ com rumores: Paraguai assume-se, Argentina quer regressar

Felipe Horta, promotor do Rali do Chile, veio a público mostrar a sua confiança que a ‘sua’ prova se vai manter no calendário do WRC, numa altura em que surgem fortes rumores relativos à possibilidade da Argentina regressar ao Mundial de Ralis em 2027. A confiança de Horta na manutenção da prova baseia-se em fatores políticos, logísticos e na forte aceitação que o evento teve junto das equipas e da FIA.

O principal pilar da prova chilena é o financiamento do Governo Regional de Biobío (GORE). Recentemente, surgiram dúvidas sobre a continuidade do apoio financeiro de longo prazo devido a auditorias e mudanças políticas na região. No entanto, Felipe Horta tem assegurado que o impacto económico do rali (estimado em dezenas de milhões de dólares para a economia local) é o argumento vencedor para manter os contratos plurianuais.

Os rumores de que o Chile poderia sair do calendário ganharam força quando o Paraguai garantiu um lugar no WRC para o período de 2025-2027. Historicamente, o Promotor do WRC evita ter demasiadas provas na mesma região geográfica por questões logísticas e de custos. Horta defende que o Chile e o Paraguai podem coexistir, partilhando a logística de transporte marítimo através do Porto de Lirquén, o que tornaria a ‘perna’ sul-americana do campeonato mais eficiente.

Outro fator de pressão é o desejo da Argentina em regressar ao Mundial. Com o Paraguai confirmado e a Argentina a pressionar, o Chile viu-se na necessidade de reafirmar a sua posição. A estratégia de Horta tem sido focar-se na estabilidade e na segurança, áreas onde o Chile tem tido notas muito altas por parte dos delegados da FIA, ao contrário de algumas edições passadas em países vizinhos.

Do ponto de vista desportivo, o Chile é um dos favoritos dos pilotos. As estradas florestais na zona de Concepción são comparadas às da Nova Zelândia e do País de Gales, mas com características únicas.

Embora o calendário do WRC esteja sob pressão devido ao interesse de novos países, especialmente a Argentina, o Rali do Chile parece ter o suporte financeiro regional e o prestígio técnico necessários para sobreviver aos rumores.

Contudo, como todos sabemos o dinheiro tem mais influência e poder do que meras palavras ou promessas.