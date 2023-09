WRC, Rali do Chile: pneus macios são escolha principal | AutoSport

O Mundial de Ralis ruma este fim de semana à América do Sul, para as costas do Pacífico Sul, no Chile. O cenário da décima primeira prova da temporada do WRC serão as florestas e estradas costeiras da região de Bio Bio, ao redor de Concepción, que permanece fresca e bastante húmida nesta época do ano, apesar do início da primavera austral. Esta é a segunda vez que se realiza o rali chileno no campeonato mundial, depois da edição de 2019, vencida por Ott Tanak ao volante de um Toyota Yaris.

Apesar do precedente estabelecido há quatro anos, as estradas de terras do sul do Chile permanecem bastante desconhecidas para a maioria dos pilotos do WRC, que terão de prestar a máxima atenção no reconhecimento para detetar as principais armadilhas de percurso com um total de 1233,09 quilómetros, com 321,06 km de competição distribuídos ao longo de 16 especiais.

No geral, as mais de 50 equipas inscritas na oitava corrida de terras da temporada podem esperar estradas sinuosas, mas também rápidas que exigem uma condução muito técnica; Piso molhado, especialmente nas primeiras horas da manhã, e superfícies bastante macias que tendem a ficar mais sujas passagem após passagem;

Dadas as condições, a escolha principal da Pirelli recaiu sobre os pneus de terras Scorpion SA de composto macio, enquanto os pneus Scorpion HA de composto duro serão a alternativa.

Os pneus disponíveis para as diversas categorias são os Scorpion KX WRC, pneu de terras da Pirelli desenvolvido para os carros de Rally1 em dois compostos, ambos na evolução 2022, que apresentam estruturas reforçadas e um design otimizado. Os Scorpion SA de composto macio foram concebidos para proporcionar uma aderência ideal mesmo em superfícies com menos aderência. A opção de composto duro HA oferece uma maior resistência para enfrentar as superfícies mais abrasivas e uma maior durabilidade.

O regulamento prevê a atribuição de 24 pneus da escolha principal e 8 pneus da alternativa, aos quais devem ser adicionados 4 para o shakedown, no composto à escolha da tripulação.

Scorpion K: Os pneus para terras para WRC2 e WRC3 também estão disponíveis nos compostos duro e macio. Estes pneus possuem muitas das mesmas características do KX. Os carros de Rally2 terão ao seu dispor o composto macio K6B e o composto duro K4B, e os carros de Rally3 terão ao seu dispor o composto macio K6A e o composto duro K4A.

Para estas categorias estão disponíveis 22 pneus da escolha principal e 8 pneus da alternativa, aos quais devem ser adicionados 4 para o shakedown.