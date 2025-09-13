WRC, Rali do Chile/PEC9: Elfyn Evans é o novo líder…

A Hyundai Motorsport deixou Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) de fora deste último troço da manhã de modo a poupar carro e pneus para amanhã, importante para o estónio poder assegurar alguns pontos, de modo a tentar manter-se ‘vivo’ na luta pelo campeonato de pilotos do WRC.

Nesse contexto, o primeiro na estrada foi Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) que deixou toda a concorrência para trás neste troço, batendo toda a gente em todos os parciais, exceto um, pois ao Km 2.5s, Ogier fez menos um décimo.

Em todos os restantes até este momento – e não é crível que os concorrentes mais atrasados do WRC2 façam melhor – ninguém foi melhor, ao ponto de Rovanpera deixar Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) a 7.3s, sendo o galês o novo líder do Rali do Chile, com Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) agora em segundo a 5.6s, com

Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) a cair de primeiro para terceiro, depois de perder 17.5s só neste troço.

Tendo em conta que a chuva parou há já algum tempo e os troços vão secar bem mais para a tarde, a escolha de pneus será crucial, quando ainda temos três homens na frente separados por apenas 9.3s. Falta muito rali, e nem Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) pode ser descartado desta luta, pois está ainda a 18.8s da frente. Tudo depende do que fará esta tarde.