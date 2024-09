WRC, Rali do Chile, PEC9: Elfyn Evans destaca-se a meio do dia

Um troço em que as escolhas de pneus foram determinantes. Com três troços pela frente as equipas escolheram os seus seis pneus a a altura em que os usam é crucial dependendo de como estão so troços, há quem escolha bem e mal, ou simplesmente tenha sorte ao azar face à informação que (não) tem.

Neste troço, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) ganharam 8.0s a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), 9.3s a Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) e 9.5s a Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) com

Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) a perder 32.0s depois de ter sapanhado muita chuva a partir do meio do troço, e agora na geral Evans tem 11.3s de avanço para Rovanpera, que por sua vez tem Tanak a 6.1s, com Neuville a passar Pajari e a assumir a quarta posição.

A meio deste segundo dia, Evans, Rovanpera e Tanak estão agora separados por 17.4s, o que deixa tudo em aberto para o resto do rali, se bem que Evans está a exibir uma forma que já não se via há algum tempo.

No WRC2, Yoann Rossell/Florian Barral (Citroën C3 Rally2) não conseguiram manter a liderança e esta já está na posse de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2), que têm agora 4.1s dee avanço sobre o piloto da Citroën com Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) a 15.7s da frente e Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) a 22.1s.

