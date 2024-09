WRC, Rali do Chile, PEC8: Evans e Rovanpera separados por 1.8s

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) ganharam 9.7s nos 25.64 Km de Lota 1 e estão agora apenas a 1.8s de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid), com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) a fazerem um pião e a ficarem agora a 8.1s da frente. Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) permanecem em quarto, cederam neste troço mais 1.9s a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) que se aproximam do quarto posto.

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) bateu numa pedra que estava na trajetória, partiram a direção e ficaram por ali. Depois do que sucedeu na Grécia com a falha do turbo, novo contratempo e com isso ficam bem maisl onge do objetivo de recuperar pontos a Thierry Neuville e agora também já a Ott Tanak. De resto, nada mudou entre os Rally1.

No WRC2, Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) liderava no final do dia de ontem, mas hoje já caiu para terceiro atrás de Yoann Rossell/Florian Barral (Citroën C3 Rally2) e Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2), ainda que estejam os três separados apenas por 4.8s com Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) a 24.8s e Jan Solans/Rodrigo Sanjuan (Toyota Yaris GR Rally2) já a 41.2s.

