WRC, Rali do Chile/PEC8: Adrien Fourmaux e Elfyn Evans separados por 0.9s

Num troço com menos chuva, mas também muita lama, Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) voltou a vencer, desta feita 10.8s na frente de Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1). Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) ‘acordou’ e foi terceiro a 15.6s da frente, dois décimos na frente de Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) com Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) 2.9s mais atrás e Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), mais 1.8s.

Deste modo, Fourmaux mantém a dianteira, mas agora só com 0.9s de avanço para Evans, que passou Neuville. Os três da frente estão agora separados por 4.3s, mas primeiro e segundo têm apenas 0.9s a separá-los. Grande luta na frente, com as condições dos troços muito complicadas, melhores para quem roda mais à frente.

Takamoto Katsuta (Toyota Gr Yaris Rally1) deu um toque, perdeu 44.2s e foi passado por Rovanpera e Grégoire Munster (Ford Puma Rally1): “bati de traseira e fiz um pião. Fiquei bastante nervoso com o ritmo, mas estava tudo bem. Fui muito cuidadoso”, disse.