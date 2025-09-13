WRC, Rali do Chile/PEC7: chegou a (muita) chuva, três em 3.8s…
Tal como se esperava, a (muita) chuva chegou ao Rali do Chile e as coisas voltam a inverter-se entre quem é mais beneficiado ou prejudicado quanto à ordem na estrada.
Como se esperava, quem foi mais cedo para a estrada, beneficiou disso mesmo e por isso, Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1), cuja equipa de assistência conseguiu reparar a avaria do motor, voltou à estrada e venceu a especial, embora permaneça a 9m33s da frente.
Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) foi segundo, a 1.4s sendo que o melhor dos homens da frente foi Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), quarto, a 10.7s de Tanak, com Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) a ceder 12.2s e Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) a perder 16.4s o que significa que Fourmaux alarga a sua liderança face a Neuville, colocando-a em 1.5s e Ogier cede terreno, e está agora a 8.0s da frente, sendo passado na classificação por Evans, que é agora terceiro a 3.8s de Fourmaux.
Com tudo isto, volta a haver quatro candidatos a vencer a prova, depois de Tanak ter onde ‘saído’ dessa luta.
Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) caiu para quinto a 7.3s de Ogier, tem atrás de si Takamoto Katsuta (Toyota Gr Yaris Rally1) a 40.4s com Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) a mais 4.8s.
