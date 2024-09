WRC, Rali do Chile, PEC6: Ott Tänak termina o dia na liderança, Elfyn Evans a 0,4 seg.

Chegamos ao final do primeiro dia do Rali do Chile e, para já, tudo em aberto para o segundo dia de prova. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) lideram o rali, mas as margens são muito curtas e o top 5 cabe em pouco mais de 10 segundos.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) foi o vencedor da PEC6, numa resposta ao azar que motivou a penalização na PEC (1 min. por atraso no controlo). Fourmaux travou o ímpeto de Sébastien Ogier / Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) que venceram as duas primeiras especiais da tarde. Ogier ficou a 1,8 seg. de Fourmaux, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) a responderem à queda na geral na PEC5 (perderam a liderança para Tanak), encurtando a distância para os primeiros classificados. Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) foram os quartos mais rápidos (+3,5 seg.) e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) fecharam o top 5 nesta especial.

Nas contas da geral, Tanak lidera, com 0.4 seg. de vantagem para Evans, com Rovanperä a 7,1 seg. Pajari (+9,3 seg.) e Grégoire Munster / Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid), a 10,7 seg. da frente, completam o top 5. Seguem-se Thierry Neuville em sexto (+30,3 seg.), Esapekka Lappi (+36,1 seg.), Fourmaux (1:01.0 – se não fosse a penalização estava também na luta pela vitória), Ogier (+1:24.09) e Nikolay Gryazin o primeiro dos WRC2, com 10,2 segundos de vantagem para Oliver Solberg, com Yohan Rossell a 11,5, numa luta muito renhida na competição secundária do mundial de ralis.

Amanhã, teremos mais seis especiais, perfazendo um total de 139,20 km contra o relógio.

Tempos Online AQUI