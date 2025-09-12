WRC, Rali do Chile, PEC5: Três Hyundai na frente, Tanak mais líder
Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) venceu a quinta especial, 0.6s na frente de Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) com Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) em terceiro a 1.1s. O melhor Toyota foi o de Takamoto Katsuta (Toyota Gr Yaris Rally1) o que significa que Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) e Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) continuam a perder tempo, com Evans a cair para quarto, para trás de mais dois Hyundai, equipa que tem agora os seus três carros na frente.
A ordem na estrada está a ‘empurrar’ para trás os melhores Toyota com Evans já a 15.1s da frente, Ogier é quinto a 18.5s, Pajari está a 21.6s e Rovanpera depois do furo, e bem mais de um minuto.
Com a ordem que está e não deve mudar muito, e tendo em conta que amanhã chove de manhã, serão os Hyundai, em teoria, a ter mais dificuldades com a estrada, mas a chuva deve parar no fim da manhã e para a tarde já se espera tempo seco, onde os Hyundai voltam a beneficiar com a ordem na estrada.
Até aqui o único que furou foi Rovanpera, mas Ogier e Evans já está a ficar a um tempo significativo da frente, devem ser ‘castigados’ com mais algum tempo na última especial do dia e amanhã o dia tem tudo para ser muito interessante.
Grégoire Munster (Ford Puma Rally1) está em oitavo na frente de Rovanpera, Josh Mcerlean (Ford Puma Rally1) atrasou-se com o toque que deu está a mais de dois minutos da frente e Alberto Heller (Ford Puma Rally1) roda 4.7s mais atrás.
No WRC2 Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally2) tem 3.5s de avanço para Nikolay Gryazin (Skoda Fabia RS Rally2) mas Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) ficou parado com uma fuga de óleo do motor do seu carro.
