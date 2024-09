WRC, Rali do Chile, PEC5: Ogier volta a vencer, Tanak assume a liderança

Temos novo líder no Rali do Chile. A dupla Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) assumiram o primeiro lugar da geral, depois da PEC 5 (segunda passagem por Rere – 13.34 km), onde Sébastien Ogier / Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) se destacaram novamente.

Ogier está ao ataque, depois do frustrante furo que o afastou do topo da tabela. Ogier venceu esta especial, mas a diferença para o segundo classificado foi mínima. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) ficaram a apenas 0,2 segundos, mas deram um trambolhão na geral. Uma penalização de um minuto por se terem atrasado num controlo arruinou o esforço da dupla da Ford. Uma reparação que se complicou (começou com um problema no alternador, mas as reparações resultaram num tubo de água rompido, que levou a uma demora superior à desejada) estragou a tarde ao piloto francês. Tanak ficou em terceiro, a apenas 1,3 segundos de Ogier, com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) e Grégoire Munster / Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) a completarem o top 5. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) foram apenas sextos (+3,7 seg.) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) perdeu mais de seis segundos, o que explica a sua queda para o segundo posto da geral.

Assim, na geral, temos Tanak na frente, com 2,5 segundos de vantagem para Evans. Rovanperä, em terceiro, está a 7,5 seg. do líder, seguido de Munster (+ 8,9 seg.) e Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) a 10 segundos da referência.

Tempos Online AQUI