WRC, Rali do Chile, PEC4: Ott Tanak é o novo líder
Com os troços bem mais secos do que na parte da manhã, agora, sim, a ordem na estrada está a ter efeitos significativos e por isso não foi de estranhar o triunfo de Sami Pajari e Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) na especial, com meio segundo de avanço para Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1).
O mais significativo foram os 8.9s perdidos por Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), o que aliado ao facto de Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) terem cedido apenas 1.5s para Pajari significa que os estónios são os novos líderes da prova, agora com 6.9s de avanço para Evans.
Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) rodam 9.1s mais atrás com Neuville a trocar novamente de posição com Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), porque os franceses perderam 3.3s.
Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) cederam mais algum tempo, e as coisas invertem-se agora muito face à parte da manhã, em que pouca ou nenhuma diferença havia fruto da ordem na estrada.
Agora há, e vai ter efeitos amanhã, porque a ordem se inverte, mas com um dado novo: vai chover.
Resta saber como termina o dia de hoje, sendo que a tarde ainda agora começou…
