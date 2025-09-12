WRC, Rali do Chile, PEC3: Rovanpera bate e fura, Evans assume liderança

Depois de triunfarem em dois troços, Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) ‘borraram a pintura’ no terceiro, depois de cometerem um erro ao tocar num barranco, sofrendo um furo que os levou a perder 1m11.9s para Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) que são os novos líderes do rali.

Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foram segundos a 1.0s, mas a liderança passou para Evans por 0.5s, com Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1), a fazerem um rali muito complicado, em que o piloto chega ao fim do troço a dizer não saber o que fazer, e mesmo assim assumem o terceiro lugar da classificação geral. São assim mesmo os ralis, já que Sami Pajari e Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) perderam 14.5s e caíram para a sexta posição atrás de Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) e Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) depois dos franceses terem passado os belgas neste troço.