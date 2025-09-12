WRC, Rali do Chile, PEC3: Rovanpera bate e fura, Evans assume liderança
Depois de triunfarem em dois troços, Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) ‘borraram a pintura’ no terceiro, depois de cometerem um erro ao tocar num barranco, sofrendo um furo que os levou a perder 1m11.9s para Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) que são os novos líderes do rali.
Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foram segundos a 1.0s, mas a liderança passou para Evans por 0.5s, com Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1), a fazerem um rali muito complicado, em que o piloto chega ao fim do troço a dizer não saber o que fazer, e mesmo assim assumem o terceiro lugar da classificação geral. São assim mesmo os ralis, já que Sami Pajari e Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) perderam 14.5s e caíram para a sexta posição atrás de Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) e Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) depois dos franceses terem passado os belgas neste troço.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI