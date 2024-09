WRC, Rali do Chile, PEC3: Ogier furou e perdeu muito tempo, Evans líder

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) furaram, perderam 1m48.4s e com isso perderam várias posições na geral, pelo que o triunfo neste rali por parte do francês está já fortemente condenado ao insucesso. Apesar do francês ter dito que ainda era possível lá chegar, pois muita coisa pode acontecer, isso continua a ser verdade, mas se as coisas lhe acontecem a si próprio, fica tudo muito mais difícil. Agora resta a Ogier fazer o mesmo jogo de alcançar o maior número de pontos, como tem vindo a fazer Neuville, mas não era isso que Ogier precisava, mas sim recuperar pontos significativos e até era isso que se estava a desenhar, pois Neuville estava a perder tempo por abrir a estrada. Agora, sem que algo suceda também a Neuville e a Ott Tanak as contas do título ficam quase ‘impossíveis’, que não matematicamente.

Na geral, continuam três Toyota na frente porque Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) passaram Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), ficando com 0.7s de avanço para o estónio.

