WRC, Rali do Chile, PEC2: Rovanperä vence novamente, Tanak assume 2º lugar

Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) repetiram o triunfo em troços, e com isso ampliaram a liderança, colocando-a em 5.8s de avanço para Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) que neste troço passaram Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) na classificação geral, assumindo o segundo lugar.

Para o galês, este troço estava mais ‘solto’ – mais prejudicial para quem abre a estrada – e com isso não foi além do quarto tempo a 2.4s da frente.

As diferenças foram, no entanto, muito pequenas pois a especial era muito rápida.

Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) também passaram Sami Pajari e Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) com Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) e Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) a manterem as posições, mas a cederem mais tempo, estando por isso a 12.4s da frente (Neuville) e a 13.7s (Ogier).