WRC, Rali do Chile, PEC2: Rovanperä vence novamente, Tanak assume 2º lugar
Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) repetiram o triunfo em troços, e com isso ampliaram a liderança, colocando-a em 5.8s de avanço para Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) que neste troço passaram Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) na classificação geral, assumindo o segundo lugar.
Para o galês, este troço estava mais ‘solto’ – mais prejudicial para quem abre a estrada – e com isso não foi além do quarto tempo a 2.4s da frente.
As diferenças foram, no entanto, muito pequenas pois a especial era muito rápida.
Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) também passaram Sami Pajari e Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) com Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) e Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) a manterem as posições, mas a cederem mais tempo, estando por isso a 12.4s da frente (Neuville) e a 13.7s (Ogier).
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI