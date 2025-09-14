WRC, Rali do Chile/PEC15: Ogier perto do triunfo no rali e no super-domingo, falta a PowerStage

A vitória no Rali do Chile está muito perto de estar assegurada, Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) voltou a vencer um troço, deixou Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) a 4.4s nesta penúltima especial e com isso colocou a margem entre ambos em 10.3s, pelo que o triunfo à geral já não deve fugir ao francês, bem como os cinco pontos do super-domingo, pois a margem é agora de 4.0s face a Evans, que se prepara para assegurar quatro preciosos pontos, ficando por saber as contas da PowerStage.

Seguem-se no super-domingo Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) e Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1), pelo que deve sobrar um ponto para um dos Hyundai, em princípio o de Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1), que tem Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) e Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) a 5.1s, pois os dois estão empatados.

Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally2) está a um troço de assegurar o título do WRC2.