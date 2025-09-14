WRC, Rali do Chile/PEC14: Elfyn Evans dá luta…

Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) venceu a antepenúltima especial da prova, bateu Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) por 1.3s com a margem entre ambos a cair para 5.9s, menos 0.4s de como estava no começo do dia.

Faltam dois troços, não parece que os dois homens da Toyota se entreguem a uma luta sem quartel, mas para já estão a fazer o suficiente para ser primeiro e segundo do super-doingo, Evans, 0.4s na frente de Ogier, com

Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) e Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) logo a seguir.

Só no quinto posto surge um Hyundai, o de Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1), com Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) na frente de Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1).

Os Hyundai mostram-se quase completamente impotentes para acompanhar os Toyota e existo sério risco de ficaram apenas pilotos da Toyota na luta pelo título, ainda que a matemática possa permitir ainda que os homens da Hyundai lá chegue, Faltam dois troços, está tudo em aberto no super-domingo, e em teoria, no rali à geral…