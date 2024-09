WRC, Rali do Chile, PEC13: Toyota solidifica posições na frente

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) regressaram com um triunfo no primeiro troço do dia, em que o nevoeiro voltou a assolar os concorrentes, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) em segundo alargando dessa forma a margem na frente para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid), que estão agora a 19.3s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) foram quintos na especial, e rodam agora a 20.7s do segundo lugar de Evans.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) perderam tempo para os seus colegas de equipa e estão agora a 14.3s, faltam três troços, para já a Toyota prepara-se para fazer uma boa coleta de pontos face à Hyundai.

No WRC2, Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2) venceu, mas está ainda a 27.3s do terceiro lugar de Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) com Yoann Rossell/Florian Barral (Citroën C3 Rally2) a manter a liderança, agora com 17.5s de avanço para Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2). Dois Citroën nos dois primeiros lugares.

