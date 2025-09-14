WRC, Rali do Chile/PEC13: Sébastien Ogier aumenta liderança

Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) foi o mais rápido no troço de abertura de domingo, bateu Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) por 0.9s) com Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) em terceiro a 3.4s.

Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) foi quarto a 4.8s, na frente de Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) e Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) com Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) apenas em sétimo. Deste modo, a margem entre os dois homens da frente subiu para 7.2s e Fourmaux está agora a 34.0s da frente. Nada mudou no top 10, exceto as diferenças.

Logicamente, a ordem do Super-Domingo é para já a deste troço…