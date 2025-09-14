WRC, Rali do Chile/PEC13: Sébastien Ogier aumenta liderança
Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) foi o mais rápido no troço de abertura de domingo, bateu Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) por 0.9s) com Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) em terceiro a 3.4s.
Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) foi quarto a 4.8s, na frente de Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) e Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) com Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) apenas em sétimo. Deste modo, a margem entre os dois homens da frente subiu para 7.2s e Fourmaux está agora a 34.0s da frente. Nada mudou no top 10, exceto as diferenças.
Logicamente, a ordem do Super-Domingo é para já a deste troço…
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI