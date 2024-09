WRC, Rali do Chile, PEC12: Kalle Rovanperä líder, dois Toyota na frente

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) terminam o segundo dia de prova com 15.1s na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid), com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) em terceiro a 33.6s.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) são quartos a 10.1s do seu colega de equipa num dia em que Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) ficaram pelo caminho e perderam praticamente todas as esperanças de poder bater Thierry Neuville no campeonato.

Uma pedra na trajetória danificou a direção do seu Toyota e forçou o seu abandono. Ogier estava a preparar-se uma recuperação após uma dispendiosa mudança de roda na sexta-feira, mas novo azar acabou-lhe com a boa prova que fez inicialmente.

Depois de uma manhã de sábado dominante, Elfyn Evans ‘perdeu-se’ no nevoeiro da tarde, passando de um avanço de 11.3s para Rovanpera num atraso de 15.1s. Depois de ter começado o dia em terceiro lugar, Rovanperä ultrapassou Ott Tänak, da Hyundai Motorsport, para conquistar o segundo lugar e chegou à liderança na PEC11 quando Evans teve muitas dificuldades com o nevoeiro, isto depois do galês ter andado bastante bem nas estradas de terra mais longas e abrasivas de sábado de manhã.

Ott Tänak, que fez um pião rodou com o seu Hyundai i20 N Rally1 numa curva à direita na PEC8, está agora 20.8 segundos atrás do finlandês. O líder do campeonato, Thierry Neuville, subiu de sexto para quarto no seu Hyundai, ultrapassando Sami Pajari (Toyota) e Grégoire Munster (M-Sport Ford Puma Rally1 Hybrid), que terminaram a etapa em sexto e sétimo, respetivamente.

Neuville afirmou, de forma enigmática, que estava a lidar com um “problema sério” durante a manhã, mas não entrou em detalhes quando questionado.

Adrien Fourmaux começou o dia atrás do seu companheiro de equipa Munster por apenas quatro décimos de segundo, em sétimo. O francês teve uma penalização de um minuto desde sexta-feira, mas hoje subiu para o quinto lugar.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) estão a fazer uma prova má, continuam a ter dificuldades em encontrar tração e sem ela não há confiança. O finlandês também perdeu o para-choques dianteiro do seu Hyundai na etapa de abertura da prova e caiu para oitavo.

No WRC2, Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2) lideravam de manhã, mas de tarde furaram e cairam para o quarto lugar da categoria, a um minuto da frente com a prova liderada por Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2), com Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) a 16.8s e Yoann Rossell/Florian Barral (Citroën C3 Rally2) a 18.4s.

Desta forma o título só se deve decidir no Japão.

Tempos Online – CLIQUE AQUI