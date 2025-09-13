WRC, Rali do Chile/PEC11: Sébastien Ogier é o novo líder…
Sébastien Ogier, ao volante do seu Toyota GR Yaris Rally1, conquistou a vitória na Prova Especial de Classificação (PEC) 11 do Rali do Chile, um triunfo que o catapultou para a liderança da prova.
O piloto francês superou Elfyn Evans, também em Toyota GR Yaris Rally1, por 3,7 segundos, assumindo a primeira posição com uma margem de apenas 1,0 segundo.
Esta reviravolta é notável, considerando que Ogier iniciou o rali na sétima posição, demonstrando uma recuperação impressionante ao longo da competição. A luta pela liderança está, assim, mais acesa do que nunca, com o experiente campeão a impor o seu ritmo.
Desafios e falhas de comunicação na Hyundai
Mais atrás na classificação, Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) perdeu 7,8 segundos na PEC11, encontrando-se agora a 18,8 segundos da liderança. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) segue 9,3 segundos mais atrás de Fourmaux, o que sugere que a principal batalha para o piloto francês é, neste momento, com o seu colega de equipa belga. Para agravar a situação na equipa Hyundai, poderá ter ocorrido uma falha de comunicação relevante.
Neuville expressou a sua frustração por não ter sido informado de que o troço estava completamente seco, uma informação crucial para a escolha de pneus e a estratégia de pilotagem.
É provável que Fourmaux também não tenha tido acesso a esta informação, o que pode ter comprometido o desempenho de ambos os pilotos num momento decisivo da prova. A única alteração, mas a mais significativa, foi na liderança da prova, agora ocupada por Sébastien Ogier.
