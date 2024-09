WRC, Rali do Chile, PEC11: nevoeiro ‘trama’ Evans, Rovanpera líder

Os homens da frente sofreram muito com o nevoeiro neste troço, pelo que a liderança está agora na posse de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) mesmo com o piloto a dizer no final que nunca disputou um troço com tanto nevoeiro.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) ganharam a especial, mas Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) perderam quase 20 segundos para Rovanpera, e com isso a liderança da prova que está agora na posse do finlandês por 5.5s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) são terceiros a 20.8s e quem recuperou um pouco para a frente do rali foi Thierry Neuville que está agora a 14.2s de Tanak depois de lhe ter recuperado 18.7s nesta especial.

No WRC2 também houve mudança de líder com Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2) a furarem a mudarem uma roda no troço, caindo por isso para o quinto lugar da classificação, com Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) agora na frente com 16.4s de avanço para

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) com Yoann Rossell/Florian Barral (Citroën C3 Rally2) em terceiro a 31.3s da frente.

