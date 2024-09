WRC, Rali do Chile: PEC1 interrompida, problemas com espetadores

A primeira especial do Rali do Chile foi interrompida com bandeira vermelha devido a problemas de segurança com os espetadores. Todos os concorrentes, para lá de Sébastien Ogier, que ganhou o troço com 9.1s de avanço para Ott Tanak, com Thierry Neuville a fazer mais 1.4s que o francês, vão ter tempos nominais. Começa mal a prova chilena. Hoje em dia, as regras de segurança quando ao público são muito mais apertadas, e daí a paragem da especial.

De modo a serem o mais possível corretos com a atribuição de tempos, só depois da segunda passagem por este troço serão definidos os tempos nominais.