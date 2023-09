WRC, Rali do Chile, PE9: Pneus ‘tramaram’ Toyota, Ott Tanak destaca-se | AutoSport

Já se sabia que os pneus iriam ter grande importância neste loop e foi exatamente isso que sucedeu. A M-Sport fez a melhor escolha para o conjunto dos três troços e neste troço final da manhã, enquanto o melhor Toyota foi o de Kalle Rovanpera a 46.7s do vencedor da especial, com Elfyn Evans a perder 56.2s e Takamoto Katsuta, 1m28.7s, tudo devido a problemas com os pneus (Rovanpera, pneus nas ‘lonas’), ou mesmo furos (Evans e Katsuta) a classificação geral deu uma grande volta com os Toyota a atrasarem-se muito.

Quem aproveitou a ótima opção da M-Sport foram Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1 Hybrid) que venceram o troço com 7.6s de avanço para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) com Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) em terceiro a 15.7s. Para se perceber melhor o que sucedeu, Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) foram quartos na especial na frente de todos os Toyota.

Na geral, Tanak tem agora 47.8s de avanço para Suninen, com Neuville a subir ao terceiro lugar (dois Hyundai no pódio) a 1m03.0s da frente.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) caíram para o quarto posto e agora estão a 13.8s de Neuville, novo terceiro classificado, enquanto Rovanpera está 27.9s mais atrás. Um troço terrível para a Toyota, devido à má opção de pneus feita de manhã.

Vamos ver como termina o dia, faltam as segundas passagens por estes mesmos três troços, mas está cada vez mais a desenhar-se um triunfo de Ott Tanak e da M-Sport, embora se tenha que esperar pelo final do dia. Seja como for, as equipas já viram o que se passou neste loop e os mesmos erros não vão ser cometidos, pelo que as margens também não deverão ser tão significativas.

No WRC2, Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) perdeu tempo neste troço para Sami Pajari/Enni Malkonen (Skoda Fabia RS Rally2), mas o finlandês continua 16.7s atrás. Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia RS Rally2) voltaram a vencer uma especial e aproximam-se do terceiro lugar de Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2).

