WRC, Rali do Chile, PE8: Ott Tanak soma e segue, mas a gestão de pneus entra na equação | AutoSport

Nova boa prestação de Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1 Hybrid) que estão a conseguir distanciar-se dos adversários. Venceram mais um troço, bateram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) por 6.8s, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) por 13.6s e Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) por 17.5s o que significa que dilataram o avanço para Evans colocando-o em 20.6s. Suninen voltou a ceder mais tempo e já está a 32.1s da frente.

O terceiro troço da manhã é o mais longo, pelo que vai contar a gestão de pneus, pois só no final da ronda da manhã se terá a certeza de como tudo irá ficar porque após a passagem pela assistência, as equipas escolhem novas borrachas.

Para já as coisas estão a sorrir a Tanak, mas vamos ver no final da PE9.

Suninen diz isso mesmo: “Falta um troço, temos táticas diferentes de pneus, por isso vamos ver como acaba”.

Evans disse que foi cuidadoso: “estávamos a tentar ser muito, muito cuidadosos, mas ao mesmo tempo estava muito escorregadio”.

Tanak admite que os seus pneus estão a sofrer, mas que terá bons pneus para o último troço da manhã.

Neuville voltou a passar Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) com o piloto finlandês a assumir que foi muito otimista nas escolhas que fez de manhã.

No WRC2, Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) voltaram a ganahr tempo a Sami Pajari/Enni Malkonen (Skoda Fabia RS Rally2) e a margem entre ambos já é de 29.4s.

