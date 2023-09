WRC, Rali do Chile, PE7: Tanak dilata liderança, Suninen perde 2º lugar para Evans… | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) venceram a primeira especial de hoje, bateram Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1 Hybrid) por 1.6s com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) em terceiro a 2.7s, mas quem perdeu muito foram Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), 12.0s o que significa que o piloto da Hyundai caiu para o terceiro lugar, 0.8s atrás de Evans, que por sua vez está a 13.8s de Tanak: “Muito, muito mau. Uma enorme subviragem no início e uma enorme sobreviragem no final”, disse Suninen.

Tanak começou o dia com 4.2s de avanço e agora passou a ter 13.8s para o segundo classificado devido aos problemas de Suninen.

Com o triunfo de Rovanpera, também Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) perderam uma posição na sequência de um furo lento. Cederam 15.7s e estão agora 4.7s atrás de Rovanpera.

No WRC2, Sami Pajari/Enni Malkonen (Skoda Fabia RS Rally2) começaram o dia na frente, com 13.3s de avanço para Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2), mas apesar do sueco ter feito um pião neste troço e ficado com o habitáculo cheio de pé, passou Pajari que teve de parar duas vezes no troço por causa do pó, cedendo 39.6s. Uma reviravolta na classificação, já que Pajari está agora a 26.3s da frente.

