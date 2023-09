WRC, Rali do Chile, PE6: Ott Tanak termina dia na frente | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1 Hybrid) venceram a derradeira especial do dia, bateram Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) por 3.1s e lideram o rali com 4.2s de avanço para a dupla da Hyundai.

Apesar de um susto logo na fase inicial do rali e de terem ficado sem sistema híbrido até à assistência, nas duas últimas especiais da tarde a dupla construiu um avanço que está longe de ser decisivo, mas é importante.

Teemu Suninen está a fazer o seu melhor rali com a Hyundai nos Rally1 até à data, melhorando a cada prova, percebendo-se que não está a arriscar em demasia e o ritmo que tem imprimido permite-lhe estar na luta.

Quem já perdeu um pouco de gás face à fase inicial da prova foram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) que chegaram a meio do dia na frente, com 2.6s de avanço para Suninen, mas tal como sucedeu com Rovanpera, tiveram bem mais dificuldades de tarde, e são agora terceiros a 12.7s da frente.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) não tiveram um dia fácil, mas a pouco e pouco têm vindo a melhorar e já são quartos classificados, ainda que já a 27.7s da frente.

Passaram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) porque os líderes do campeonato tiveram uma ligeira saída neste troço e perderam 17.8s ficando agora a 38.7s da frente, o que lhes complica fortemente as contas, ainda que o dia de amanhã seja muito longo.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) são sextos na frente de Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) com Alberto Heller/Luis Allende (Ford Puma Rally1 Hybrid) já a mais de dois minutos dos líderes.

Pierre-Louis Loubet e Esapekka Lappi ficaram pelo caminho devido a acidentes.

Sami Pajari/Enni Malkonen (Skoda Fabia RS Rally2) lideram o WRC2 com 13.3s de avanço para Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2).

