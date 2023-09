WRC, Rali do Chile, PE5: Ott ‘Attack’ Tanak recupera liderança | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1 Hybrid) vencem a PE5, batem Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) por 2.5s, com Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) em terceiro a cederem 4.9s o que significa que a liderança muda novamente de mãos, com Ott tanak agora novamente na frente com um avanço de 1.1s

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) foram apenas quartos a 5.1s da frente e com isso já estão a 6.2s do novo líder.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) cederam mais 5.9s e a sua desvantagem para o líder já está no 20.9s

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1 Hybrid). Com o resultado nesta especial, Neuville recuperou tempo a Rovanpera e já só está a 3.0s do finlandês.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) deu um toque à saída de um salto e quase ‘perdia’ o carro, mas limitou-se a perder 10.2s fazendo desta feita pior tempo que Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) que cederam 9.6s.

Tempos Online – CLIQUE AQUI