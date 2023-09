WRC, Rali do Chile, PE4: Teemu Suninen é o novo líder | AutoSport

Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) começaram da melhor forma a tarde do primeiro dia do Rali do Chile ao vencer categoricamente a quarta especial, batendo Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1 Hybrid) por 3.7s com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) a ceder 7.5s, o que significa que o piloto da Toyota caiu para o terceiro lugar, com Suninen a assumir o comando da prova com 3.8s de avanço para Tanak. Desta forma, três duplas estão agora separadas por 4.9s.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) cederam um pouco mais do que Evans, pelo que mantiveram o quarto posto, mas agora a 18.8s da frente.

A gestão de pneus deve ter sido um fator importante neste troço, e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) assumiu isso. Provavelmente quem agora perdeu vai ‘cobrar juros’ nos dois troços restantes do dia.

Pierre-Louis Loubet e Esapekka Lappi estão fora de prova, o sexto posto é de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) que disse a meio do dia que está a guiar mal…

