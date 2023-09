WRC, Rali do Chile, PE3: Elfyn Evans lidera, três marcas no pódio | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) venceram a terceira especial do dia do Rali do Chile, bateram Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1 Hybrid) por 0.9s com Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) em terceiro a 2.5s e com isso terminam a primeira manhã de prova com 2.6s de avanço para Suninen, com Tanak apenas 0.1s mais atrás.

Depois do salto que os fez ficar sem sistema híbrido, isso não impede o carro de andar, e mesmo sem a potência extra, Tanak não perdeu muito tempo e está na luta. Lá na frente, Evans queixa-se da falta de aderência em virtude de ser segundo na estrada atrás de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) que neste momento são quartos a 13.6s da frente, perdas naturais face ao facto de abrirem a estrada. Já Evans, está a fazer um rali seguro, mas também ele sofre um pouco sendo segundo na estrada.

Quem também batalhou muito por aderência foram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) a dupla tem andado o que pode e a arriscar muito, o que já os levou a vários ‘momentos’, mas ainda assim são quintos já a 21.7s da frente.

Nesta especial, Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1 Hybrid) capotaram e ficaram fora de prova.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) são agora sextos, depois do abandono de Loubet, na frente de Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) e Alberto Heller/Luis Allende (Ford Puma Rally1 Hybrid),

