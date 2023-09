WRC, Rali do Chile, PE2: Elfyn Evans aproveita pião de Ott Tanak | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1 Hybrid) fizeram um pião e na parte inicial do troço um grande salto causou um impacto nas costas do navegador, que terá tido dificuldades durante a especial, com o Ford a perder o sistema híbrido.

Com tudo isto, Tanak perdeu 6.7s para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) e caiu para o segundo lugar da geral: “Há um salto muito perigoso no início. Não tenho a certeza se o Martin está bem, tivemos uma aterragem difícil e perdemos o híbrido e outras coisas”.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) foram segundos a 1.5s de Evans, com Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1 Hybrid) em terceiro a 1.9s.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) foram quartos na frente de Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), que ainda assim ficaram a apenas 2.9s.

Elfyn Evans lidera agora com 0.1s de avanço para Teemu Suninen com Ott Tanak a cair para 3º a 1.8s. Loubet está perto, 2.6s mais atrás o mesmo sucedendo com Rovanpera que está a 2.2s de Loubet em quinto e Neuville segue-os a mais 3.3s. Tudo muito junto ainda.

