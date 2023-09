WRC, Rali do Chile, PE1: Ott Tanak líder, Esapekka Lappi abandonou | AutoSport

Ott Tänak/Martinjärveoja (Ford Puma Rally1 Hybrid) foram os mais rápidos na especial de abertura do Rali do Chile que ficou marcada pelo capotanço de Esapekka Lappi/Janne Ferm que destruíram o Hyundai I20 N Rally1 Hybrid, abandonando. Talvez até o roll bar tenha ficado danificado. Vamos ver mais logo.

Ott Tanak disse no final que não está ainda confortável com o carro, mas fez o suficiente para bater Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) por 2.1s, que aproveitaram bem a sua ordem na estrada.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) foram terceiros a 4.9s, com Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1 Hybrid) em quarto a 7.4s.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) não conseguiram melhor do que ceder 10.0s para Tanak, com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) a fazerem ainda pior, com o piloto a queixar-se de total falta de aderência, ficando a 12.3s. da frente.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) foram sétimos na frente de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2), os melhores do WRC2, seguindo-se Sami Pajari/Enni Malkonen (Skoda Fabia RS Rally2) e Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia RS Rally2), que ficaram na frente de Grégoire Munster/Louislouka (Ford Puma Rally1 Hybrid) e Alberto Heller/Luisallende (Ford Puma Rally1 Hybrid), que cederam respetivamente, 32.1s e 34.0s.

