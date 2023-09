WRC, Rali do Chile, PE1: Esapekka Lappi capotou | AutoSport

Esapekka Lappi e Janne Ferm capotaram o seu Hyundai i20 N Rally1 na primeira especial da prova, saíram ilesos, mas o carro está no estado em que se pode ver nas fotos. Num troço seco e muito rápido, em estrada não muito larga, numa esquerda rápida, o piloto deverá ter tocado em algo no lado de dentro da curva e o carro foi catapultado tendo capotado várias vezes. Muito azar logo no começo do rali para Lappi e para a Hyundai.