WRC, Rali do Chile, PE 15: Teemu Suninen termina um grande rali… fora de estrada | AutoSport

Terminou a luta pelo pódio entre os homens da Hyundai, já que Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) saíram de estrada ao Km 7 da penúltima especial da prova e já não vão a lado nenhum.

Cyril Abiteboul preferiu não dar ordens de equipa, a sua única ordem foi que os dois pilotos terminassem no pódio, mas provavelmente já se arrependeu, pois um deles, Suninen acabou fora de estrada e não se acaba fora de estrada quando se está em velocidade cruzeiro.

Nos dois troços anteriores, Neuville ganhou vários segundos a Suninen e este não tinha vontade nenhuma de perder a posição, mas perdeu, da pior maneira…

“É uma pena para ele, porque estava a fazer um rali incrivelmente bom, estou desiludido com isso. Mas agora temos de levar o carro para casa”, disse Neuville, que ganhou mais um troço.

De resto, nada de novo, para além do facto de todos atrás de Suninen terem subido uma posição.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) estão agora no pódio.