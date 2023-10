WRC, Rali do Chile, PE 13: Ott Tanak em ‘modo gestão’… | AutoSport

Conforme se esperava, Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1 Hybrid) nada atacou no primeiro troço do último dia de prova, numa especial ganha por Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), que bateram Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) por 4.8s com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) logo a seguir, ficando agora a 15.7s do último lugar do pódio ocupado pelo belga, que por sua vez está mais perto de Suninen. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) foram quintos e por sí devem ficar na geral no fima desta prova, tendo que adiar para o Rali da Europa Central a decisão do título.

Não houve mudanças na geral entre os RC1, e no WRC2, Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) coontinuqa a liderar, 22.1s na frente de Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) com Sami Pajari/Enni Malkonen (Skoda Fabia RS Rally2) 23.2s mais atrás.

