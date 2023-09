WRC, Rali do Chile, PE 10: Suninen recupera algum tempo a Tanak | AutoSport

Depois de tudo o que sucedeu no derradeiro troço antes da passagem pela assistência, todas as equipas dos RC1 levaram seis pneus duros. Lições aprendidas, e agora sabendo o que têm de troços duros pela frente, já começou o jogo da gestão. Nesse contexto, como é lógico, uns geriram mais do que outros, e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) venceram a especial 2.4s na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) em terceiro a 4.9s.

Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) foram quartos, cederam 8.4s para a frente enquanto Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1 Hybrid) foram sextos e perderam 14.5s pelo que a diferença na frente caiu para 41.7s, uma margem que o piloto da Ford pode gerir da mesma forma nos restantes dois troços.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) foram quintos e na frente Neuville que está agora a 11.3s do seu colega de equipa, Teemu Suninen depois de lhe ter recuperado 3.5s.

No WRC2 Sami Pajari/Enni Malkonen (Skoda Fabia RS Rally2) venceram, 6.1s na frente de Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia RS Rally2) com Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) a cederem 19.2s e a perderem o comando da prova, caindo para segundo a 2.5s de Pajari.

