WRC, Rali do Chile, Ott Tänak: “troços muito semelhantes à Nova Zelândia ou Gales” | AutoSport

Ott Tänak venceu o Rali do Chile em 2019 com a Toyota e depois de uma época complicada, seria um bom tónico vencer pela segunda vez este ano com a M-Sport/Ford, mas a Toyota e Hyundai estão fortes, especialmente a primeira, mas o facto do rali ser quase novo para todos pode abrir uma janela de oportunidade ao estónio: “A maior parte do rali parece ser nova este ano, e o clima também desempenha um papel importante, mas os troços são muito semelhantes às da Nova Zelândia ou Gales.

O desporto está sempre ao máximo, independentemente das condições. Como se trata de um evento mais ou menos novo, não sabemos que tipo de troços vamos ver. De um modo geral, em termos de ritmo, costumava haver todo o tipo de troços no Chile, desde sinuosas e lentas a rápidas e suaves. As novas estradas são sempre um desafio e é necessário um esforço extra para que as notas estejam perfeitas. Como o evento é ultramarino e bastante único, temos de adivinhar a afinação do carro e esperar que todas as decisões estejam corretas quando chegarmos ao início da primeira especial!”, disse.