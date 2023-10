WRC, Rali do Chile: Ott Tänak perto de um triunfo muito importante para a M-Sport/Ford | AutoSport

Ott Tänak está perto do segundo triunfo do ano, pois ruma ao último dia de prova com uma vantagem confortável.

FOTOS @World

O estónio, que conduz um Ford Puma Rally1 para a equipa britânica M-Sport Ford, começou a segunda etapa com uma pequena vantagem de 4,2 segundos sobre Teemu Suninen, da Hyundai Motorsport, mas terminou com uns impressionantes 58,3 segundos de vantagem, num dia que foi mau para os candidatos ao título, Kalle Rovanperä e Elfyn Evans.

Os troços de sábado foram, ao contrário dos de sexta-feira, mais longos, mais sinuosos e com pisos muito mais abrasivos.

E enquanto os rivais de Tänak se inclinaram para a borracha de composto macio da Pirelli para a ronda da manhã, a decisão do estónio de levar quatro pneus duros fez toda a diferença.

Desgastados quando chegaram à última especial, antes da hora de almoço, Suninen, Evans e Rovanperä perderam muito tempo. Tänak, cuja escolha tinha uma vida útil mais longa, aproveitou ao máximo e aumentou a sua vantagem para 47,8 segundos. Foi aí que fez a maioria da diferença.

A preservação dos pneus continuou a ser um fator chave na repetida etapa da tarde, mas, com o trabalho árduo feito, Tänak e o copiloto Martin Järveoja foram capazes de gerir a sua vantagem sobre Suninen. Como curiosidade, caso vença, garante que a dupla mantenha um registo de 100% de vitórias no Chile, um rali que só apareceu no calendário do WRC uma vez em 2019: “Foi um dia extremamente bom”, admitiu Tänak. “Tem estado a funcionar a nosso favor e, nos troços que estavam maus, tivemos a vantagem de poder abrandar, mas, quando foi necessário, conseguimos acelerar. Ainda não está terminado, por isso precisamos de continuar amanhã.”

Thierry Neuville foi prejudicado por um furo lento na especial de abertura do dia, mas ultrapassou Evans, da Toyota, no final da manhã, para ficar com dois Hyundai i20 N entre os três primeiros. Ele e Suninen estavam separados por 13,9 segundos no final do dia e as suas classificações significam que, salvo qualquer alteração, a Toyota Gazoo Racing não poderá conquistar o título de construtores hoje.

Para Rovanperä, que terminou o dia 39,3 segundos atrás de Evans, em quinto lugar na classificação geral, a espera por um segundo título de pilotos também deverá continuar.

O finlandês faz 23 anos hoje e leva uma vantagem de 33 pontos para esta 11ª ronda da temporada, mas precisa de uma pontuação 28 pontos acima da do seu companheiro de equipa Evans se quiser celebrar o título a dois ralis do fim.

Takamoto Katsuta teve os seus próprios problemas de pneus na PE9, mas manteve um solitário sexto lugar na geral noutro Toyota. Atrás dele ficou o líder do WRC2, Oliver Solberg, que, juntamente com Gus Greensmith, ultrapassou Sami Pajari na última especial, com o piloto do Škoda Fabia a debater-se com o desgaste dos pneus.

Grégoire Munster perdeu sete minutos quando parou para trocar duas rodas no final do dia. A sua perda de tempo permitiu a Yohan Rossel completar o top 10.

O final de domingo conta com troços em Las Pataguas e El Poñen, cada um efetuado duas vezes e pontuado por uma breve paragem de assistência de 15 minutos. A segunda passagem por esta última forma a Power Stage, onde estão em jogo pontos de bónus. Tudo se encaminha para a segunda vitória do ano para a Ford, o que a suceder chega num momento algo complicado para a equipa, que tarda em garantir o seu futuro entre os Rally1…