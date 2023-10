WRC, Rali do Chile, Ott Tänak: “muito próximo de um fim de semana perfeito” | AutoSport

Ott Tänak e Martin Järveoja venceram o Rali do Chile com uma vitória soberba, vencendo sete dos dezasseis troços ao longo do percurso e mantendo uma liderança ininterrupta desde a quinta especial. É a segunda vitória da equipa estónia em provas do WRC com um Ford Puma Hybrid Rally1 e também a sua segunda vitória no Chile, o que os torna vencedores consecutivos e invictos no país: “É definitivamente bom ter um resultado positivo numa semana depois de um longo período de tempo. No seu conjunto, está definitivamente muito próximo de um fim de semana perfeito. Pareceu-me, de alguma forma, muito diferente do que temos de fazer normalmente.

Não se tratou muito de desempenho puro, mas sim de gestão e de como ultrapassar o ciclo, foi um tipo de desafio diferente. Estas vibrações positivas estão sempre a ajudar, por isso tenho a certeza de que foi uma semana fantástica para a equipa”, disse Ott Tänak.